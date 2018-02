Madonna estréia como diretora de cinema na Bienal de Berlim

O filme dirigido por Madonna estreará na 58ª Bienal de Berlim, em fevereiro de 2008, segundo divulgou a revista Der Spiegel. Com o longa-metragem, a cantora americana de 49 anos, ícone do pop mundial, consagra toda sua versatilidade e capacidade de se reinventar. A comédia intitulada "Filth and Wisdom" (Porcaria e sabedoria),será projetado na sessão Panorama da Bienal. Uma das protagonistas é Eugene Huetz, cuja banda Gogol Bordello já tocou com Madonna durante um show no estádio Wembley, em Londres. Casada com o cineasta Guy Ritchie, em nenhum momento Madonna aparecerá diante das câmeras em seu filme.