Madonna chega a Berlim, mas não mostrará novo filme no festival

A cantora norte-americana Madonna aterrissou neste sábado em Berlim e foi vista no Soho Haus. Não está claro se ela irá ao Festival de Berlim como convidada oficial.

Há dias, a imprensa que segue o festival aguarda a presença da diva pela capital alemã, coincidindo com a celebração do festival, mesmo sem exibição de seu filme em sua programação, em nenhuma das seções.

O diretor do Festival de Berlim, Dieter Kosslick, havia informado na apresentação do programa que Madonna faria a promoção de seu último filme como diretora - W.E - e tinha previsto se reunir com um seleto grupo de profissionais do setor.

Kosslick deixou transparecer, mesmo assim, que esperava que se somasse ao Festival de Berlim. O filme em questão deverá ser exibido mesmo pelo festival de Cannes.

A cantora e cineasta esteve no Festival de Berlim em 2008, para apresentar o filme Sujos e Sábios, e na época foi a presença mais noticiada pela imprensa.

O filme que agora está promovendo, W.E, aborda o amor entre o rei britânico Eduardo VIII e Wallis Simpson. De acordo com a Efe, na visita à capital alemã a diva mostrará apenas alguns minutos do lançamento a seus convidados.

