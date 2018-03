'MacGyver' vai para as telas do cinema

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Será preciso mais do que barbante, chiclete e um lápis para dar conta do recado, mas o seriado de aventura de viés científico "MacGyver" está sendo desenvolvido para a New Line como longa-metragem.

"MacGyver" foi ao ar de 1985 a 1992 na rede ABC. Richard Dean Anderson, que mais tarde seria visto em "Stargate: Atlantis" e "SG-1", fazia o papel de um agente secreto da Fundação Phoenix, dotado de inteligência e astúcia tremendas, que frequentemente escapava de situações perigosas fazendo truques engenhosos e rápidos.

Dois telefilmes estrelados por Anderson foram ao ar nos anos seguintes ao cancelamento do seriado. O personagem acabou conquistando reconhecimento suficiente para virar referência para qualquer pessoa que tenta improvisar uma saída para uma situação difícil, usando objetos do cotidiano encontrados em qualquer casa.

Raffaella De Laurentiis, filha do veterano produtor Dino De Laurentiis, vai produzir o filme através de sua firma Raffaella Prods, juntamente com Martha De Laurentiis e o criador da série, Lee Zlotoff. Dino De Laurentiis fará a produção executiva.

Ainda não foi contratado roteirista para o filme. O estúdio espera encontrar um roteiro que leve em conta o perfil de cultura popular do conceito, mas mesmo assim garanta um filme de aventura sério e divertido.

"Acho que estamos a um chiclete, um clipe de papel e um roteirista de primeira linha de distância de uma franquia global", disse Richard Brener, da New Line.