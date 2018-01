Macaulay Culkin diz que sua carreira chegou ao fim O ator Macaulay Culkin, famoso pela atuação no filme Esqueceram de Mim - o primeiro lançado em 1990 e o segundo dois anos depois - declarou à revista norte-americana Americas´s Time que sua carreira chegou ao fim. Segundo ele, há um bom tempo não recebe convites para participar de filmes. Hoje com 25 anos, Macaulay foi um sucesso absoluto no papel do garoto Kevin, o caçula de uma família que é esquecido em casa e precisa enfrentar dois ladrões sozinho. Além de Esqueceram de Mim participou de Meu Primeiro Amor (1991), O Anjo Malvado (1993), Riquinho (1994) e mais recentemente de Party Monster (2003) e Saved! (2004). "Eu não sei o que as pessoas querem de mim. Nos últimos dois anos, basicamente vivi de eventos. Eu simplesmente tenho uma existência isolada desde os meus seis anos", disse o ator. "Espero que as pessoas não pensem que sou louco, porque eu não sou". Ele acrescentou ainda que já pensou seriamente em desistir de atuar e se inserir na carreira de administração esportiva. "O cinema me encontrou. Talvez eu tenha que tentar, agora, encontrá-lo novamente. Vamos ver o que acontece". Sobre o amigo Michael Jackson, declarou: "Eu conversei com ele desde que esteve envolvido no processo por pedofilia. Ele é meu amigo, mas daqueles que a gente fala duas vezes por ano". Macaulay é padrinho do primeiro filho do cantor. Macaulay Culkin e sua namorada há mais de três anos Mila Kunis - da série That 70´s Show - pretendem se casar este ano. Segundo boatos, o casal foi visto em Los Angeles, cidade onde mora a atriz, comprando um anel de noivado. Esta não é a primeira especulação de seu casamento, já que Macaulay freqüentemente a presenteia com jóias.