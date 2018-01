Lynda Carter, a primeira Mulher Maravilha, comemora sucesso do novo filme: "Histórico e merecido"

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há cerca de 40 anos, a personagem Mulher Maravilha dominava a TV numa série protagonizada pela atriz Lynda Carter. Hoje, aos 65 anos, a atriz é uma das maiores fãs do primeiro filme já feito para a personagem no cinema.

Mulher Maravilha, estrelado pela israelense Gal Gadot, estreou no último final de semana quebrando recordes, se tornando a melhor estreia de todos os tempos para um filme com uma mulher na direção - no caso, a cineasta Patty Jenkins.

Orgulhosa, a eterna Mulher Maravilha, Lynda Carter, comemorou o resultado através de sua conta no Twitter. "Uau! Histórico e muito merecido", escreveu a atriz, que viveu a personagem na TV entre 1975 e 1979.

No seu primeiro fim de semana, o novo filme arrecadou US$ 100,5 milhões nos EUA, segundo o portal Box Office Mojo, e fez o longa de Patty Jenkins superar a marca anterior de melhor estreia de um filme dirigido por uma mulher, que era de Sam Taylor-Johnson por Cinquenta Tons de Cinza, com US$ 93 milhões, em 2015.