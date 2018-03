Lynch mostra em Veneza o belo e estranho "Inland Empire" Ao final dos 172 minutos de "Inland Empire", o público do 63.º Festival de Veneza nem aplaudiu nem vaiou. Permaneceu um bom minuto sentado, quietinho, tentando entender o que havia visto na tela. Não é mesmo fácil. Em seu novo filme, captado inteiramente em digital, David Lynch, o cineasta cult de "Veludo Azul" e "Twin Peaks", faz questão de deixar a platéia como em outro de seus filmes, numa "Estrada Perdida". De compreensão difícil? Verdade, mas isso não impede que "Inland Empire" seja acima de tudo um trabalho belíssimo, tocante em alguns pontos, cheio de mistérios e reviravoltas. Em suma, grande cinema, embora o público tradicional o ache muito estranho. E não apenas o público. Alguns jornalistas saíram perplexos da sessão, que começou às 8h30 e se estendeu até quase o meio-dia. Na entrevista, um deles perguntou logo de saída do que tratava o filme. De excelente humor, David Lynch limitou-se a responder: "Acho que isso é claríssimo." Mais específico, disse que o encanto do cinema era exatamente esse, o de permitir que o espectador entre em um mundo onde ele não sabe o que pode acontecer. Compra um ingresso para o imprevisível. Como entender esse tipo de cinema? Lynch aconselha: "Não se intimide; use a intuição; deixe-se levar e lembre-se de que o cinema vai além das palavras. Esse é o problema das entrevistas: queremos reduzir um filme a uma explicação e isso o empobrece. O público deve entrar numa sala de cinema com a mesma disposição de quem vai ouvir música num auditório. Busquem a experiência, não o sentido." São boas dicas. O problema é que o cinema, na visão tradicional, é uma arte narrativa (ainda derivada da literatura e do teatro do século 19) e por isso cria no público a expectativa de um sentido fácil, assimilável. E não é que ele vai se encontrar nessa "história" (e ponha aspas nisso) interpretada entre outros por Laura Dern e Jeremy Irons. Laura faz o papel de uma atriz, convidada a trabalhar num filme que, ela descobre em seguida, é o remake de outro filme, inacabado pois os protagonistas foram assassinados durante o trabalho. Já se vê que "Inland Empire" anda (também) na fronteira entre a realidade e a ficção, assim como no limite entre o sonho e a vigília. Onde um, onde outra? Velha questão que os mais experientes conhecem de Calderón de La Barca e Lao-Tsé. Enfim, nada é seguro nessa experiência inquietante de "Inland Empire", que nos deixa com os olhos pregados na tela por quase três horas, e nos faz sentir como na corda bamba. Sem rede de segurança. Uma experiência estética e tanto, acreditem. Mais três longas foram exibidos na mostra competitiva principal do festival que termina sábado: o chinês "Sanxia Haoren", de Jia Zhang-ke, o russo "Euphoria", de Ivan Vyrpaev, e o também chinês (de Hong Kong) "Exiled", de Johnnie To. De longe, mas de muito longe, o melhor deles é o de Zhang-ke, que está em Veneza também na seção Horizontes com o documentário "Dong" (sobre um artista plástico) e já virou figurinha carimbada aqui no Lido com dois belos filmes em mostras anteriores: "Plataforma" e "O Mundo". Em "Sanxia Haoren" que os italianos traduziram por "L?Anima Buona delle Tre Gole" e os americanos por "Still Life", temos, de fato, a ambientação no local onde uma grande barragem foi construída - e eles a chamam de "três gargantas". Um dos personagens volta para o seu vilarejo, que ele abandonara havia 16 anos, e descobre que fora engolido pelas águas. A vida parada do interior deixou de existir. Com atores não profissionais, forte cor documental, fala do preço da modernização na vida do interior chinês. Filme forte, no limite do excepcional.