'Lula, o Filho do Brasil' vai abrir Festival de Cinema de Brasília

A Comissão Organizadora do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulgou na quarta-feira, 21, os filmes selecionados para sua 42º edição, que acontece entre os dias 17 e 24 de novembro e anunciou que o filme "Lula, o Filho do Brasil", de Fábio Barreto, abrirá o evento.

