'Lula, o Filho do Brasil' disputa uma vaga no Oscar

'Lula, o Filho do Brasil', de Fábio Barreto, foi o filme indicado para disputar uma das vagas ao Oscar do ano que vem. Atenção: ele não está no Oscar, repito. Apenas foi indicado para tentar uma das vagas entre os concorrentes que irão disputar a estatueta no ano que vem na categoria filme estrangeiro.

Não deixa de ser uma escolha surpreendente da comissão que escolheu o filme. Os internautas, que pela primeira vez votaram na indicação, haviam escolhido (previsivelmente) o espírita 'Nosso Lar'. Havia muitas outras alternativas, entre elas o novo Arnaldo Jabor, 'A Suprema Felicidade', que nem estreou por aqui ainda (abre o Festival do Rio à noite). Deu Lula na cabeça. Pelo menos no cinema.