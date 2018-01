'Lucy' supera 'Hércules' nas bilheterias norte-americanas no fim de semana

O filme Lucy, em que Scarlett Johansson interpreta uma mulher com um cérebro super-poderoso, arrecadou 44 milhões de dólares e superou nas bilheterias norte-americanas o longa Hércules, mas ambos os lançamentos ajudaram a movimentar os cinemas dos Estados Unidos e do Canadá em um verão sem brilho no hemisfério-norte.

Hércules, estrelado por Dwayne Johnson no papel principal, arrecadou 29 milhões de dólares, em segundo lugar, enquanto Planeta dos Macacos: O Confronto, que liderou as bilheterias nos dois últimos fins de semana, terminou em terceiro com 16,4 milhões de dólares.

Lucy, dirigido pelo especialista em filmes de ação francês Luc Besson, é estrelado por Johansson como uma mulher que para o trânsito e move objetos, uma vez que seu cérebro opera em níveis muito elevados depois que uma droga é posta em seu corpo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme, carregado de efeitos especiais, foi feito com um orçamento relativamente barato de 40 milhões de dólares, de acordo com o site Box Office Mojo.

Feito por 100 milhões de dólares, Hércules recebeu críticas mistas dos críticos e espectadores.

Ambos os filmes excederam as expectativas da indústria cinematográfica para o fim de semana de estreia.