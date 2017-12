Luciano Szafir estréia filme de terror nos EUA O primeiro filme do ator Luciano Szafir nos Estados Unidos está previsto para chega às telas brasileiras em dezembro. O longa-metragem de terror "Nightmare Man" (O Homem do Pesadelo), tem roteiro e direção de Rolfe Kanefsky e foi produzido pelo brasileiro Frederico Lapenda, que mora nos Estados Unidos há 19 anos. Lapenda é sócio de uma produtora ligada à Mandalay Pictures. Szafir recebeu o roteiro, fez os testes e foi aprovado pelo diretor Kanefsky para fazer o papel de William, que é casado com Ellen (Blythe Metz), uma mulher que tem um sonho constante com um assassino misterioso. Um dia o casal recebe pelo correio uma máscara demoníaca desatando a paranóia de Ellen. Considerado pela crítica americana como um filme B, "Nightmare Man" teve pré-estréia em 4 de agosto no cinema Sunset 5, na Sunset Boulevard em Los Angeles, local que serviu de cenário para o filme de Billy Wilder, nos anos 70. Depois disso, Szafir, o ex de Xuxa e pai de sua filha Sasha já vem sendo chamado por lá de o Antonio Banderas brasileiro.