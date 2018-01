Luc Besson troca filmes de ação por animação O diretor francês Luc Besson está trocando os thrillers de ação, que são sua marca registrada, por uma aventura animada. Mas ele disse que essa deve ser sua última incursão pela animação. O criador de O Profissional, Nikita - Criada para Matar e O Quinto Elemento está dando os retoques finais em Arthur and The Minimoys, história sobre a jornada de um garoto de 10 anos que entra no mundo de seres minúsculos e engraçados que vivem no jardim de sua avó. Adaptado de um livro infantil escrito pelo próprio Besson, Arthur deve chegar aos cinemas em dezembro. "Tenho cinco filhos e escrevi este livro para eles", disse o diretor a jornalistas na segunda-feira, quando apresentou o trailer de seu novo trabalho num festival de cinema em Roma. "Este é o filme mais difícil que já fiz - ele me tomou cinco anos. Não sei nada sobre computadores, então tive uma equipe de 200 pessoas, e tudo demorou muito. São necessários dez dias de trabalho para fazer um segundo de um filme animado. Depois de dois anos, eu estava prestes a desistir. Mas continuei em frente". Pensando em parar No mês passado, Besson, que aos 47 anos de idade é um dos diretores franceses mais bem sucedidos de sua geração, teria dito que este será seu último filme. Na segunda-feira, porém, ele disse que suas palavras foram tiradas de contexto, mas que é verdade que, depois de fazer dez filmes, ele está pensando em parar. "Está cada vez mais difícil me reinventar e criar algo novo. Mais cedo ou mais tarde a gente precisa parar, como fazem os atletas", explicou. "Mas não sou como um alcoólatra que tomou a decisão de parar de beber. Se um ótimo roteiro chegar a minha mesa amanhã, eu farei o filme sem hesitar. Não faço cinema apenas pelo dinheiro. Só vou continuar a contar histórias se eu sentir que tenho uma história que mereça ser contada." A versão em inglês do filme será dublada por Madonna e David Bowie, entre outros. Mia Farrow e o ator mirim britânico Freddie Highmore atuam nas seqüências que não são de animação.