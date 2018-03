'Lua Nova' tem 3ª melhor estreia da história nos EUA

Lua Nova, o segundo filme da saga vampiresca Crepúsculo, arrecadou US$ 140,7 milhões em seus primeiros três dias em cartaz nos EUA. No mundo, segundo estimativas do estúdio, a arrecadação teria alcançado US$ 258,8 milhões nas primeiras 72 horas em exibição. Os números fazem de Lua Nova a terceira maior bilheteria de estreia da história nos EUA, atrás apenas de O Cavaleiro das Trevas, com US$ 158,4 milhões, e de Homem-Aranha 3, com US$ 151,1 milhões.

No entanto, entre as dez maiores bilheterias de estreia da história, o filme adaptado do romance de Stephenie Meyer é o único a ter sido lançado fora da temporada mais movimentada de Hollywood: o verão no hemisfério norte. Em comparação com o primeiro filme da saga, Lua Nova arrecadou mais do que o dobro. Crepúsculo gerou US$ 69,6 milhões em seu fim de semana de estreia. Eclipse, o terceiro episódio da série, deve chegar aos cinemas em 30 de junho.