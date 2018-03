'Lua Nova' registra a 3ª melhor estreia na história do cinema

Bella e o vampiro Edward na segunda parte da saga "Crepúsculo". Foto: Divulgação/Paris filmes

LOS ANGELES - O romance de vampiros 'Lua Nova', parte da saga 'Crepúsculo', arrecadou US$ 140,7 milhões de dólares nos três primeiros dias de exibição nos Estados Unidos, registrando a terceira maior bilheteria em final de semana de estreia de todos os tempos. O filme fica atrás de 'O Cavaleiro das Trevas' (US$ 158,4 milhões) e 'Homem Aranha 3 ' (US$ 151,1 milhões).

Mas "Lua Nova" estabeleceu um novo recorde de arrecadação na estreia em sextas-feiras, com US$ 72,7 milhões, deixando em segundo lugar o filme "O Cavaleiro das Trevas", que abocanhou US$ 67,2 milhões.

"Lua Nova" segue o perigoso romance entre a colegial Bella Swan (Kristen Stewart) e o vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson). Após se apaixonar em "Crepúsculo", lançado há exatamente um ano, o casal rompe em "Lua Nova". Bella se consola na sua amizade com o lobisomem indígena Jacob Black (Taylor Lautner), que a protege de vampiros assassinos. Mas ela ainda sente saudades do carinhoso sugador de sangue Edward.

A série "Crepúsculo" se baseia em quatro romances homônimos de autoria de Stephenie Meyer, que segundo sua editora vendeu 85 milhões de exemplares no mundo todo.