'Lua Nova' quer dar mordida grande nas bilheterias dos cinemas

"Lua Nova", que estreia sexta-feira nos EUA, Canadá e outros mercados, incluindo o Brasil, é a sequência criada pelo estúdio independente Summit Entertainment para o sucesso do ano passado "Crepúsculo", que superou as expectativas ao arrecadar 69,6 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana.

Exatamente um ano depois, ninguém se surpreenderá se "Lua Nova" tiver uma estreia grande na América do Norte. A dúvida diz respeito às dimensões.

O filme acompanha o romance entre a estudante Bella Swann e o vampiro Edward Cullen, além da amizade de Bella com o lobisomem Jacob Black. "Lua Nova" já tem uma base de fãs garantida devido ao primeiro filme e aos milhões de leitores dos livros da série "Crepúsculo", de Stephenie Meyer, sobre o qual os filmes se baseiam.

"Tenho expectativas enormes para o filme", disse Paul Dergarabedian, presidente da divisão de bilheterias do site de cinema Hollywood.com. "Não digo que o filme vá superar isso, mas uma abertura de 100 milhões de dólares no fim de semana é totalmente viável."

Jeff Bock, analista de bilheteria da firma Exhibitor Relations, também acredita que "Lua Nova" possa arrecadar quase 100 milhões de dólares, e uma fonte próxima do estúdio Summit disse que o filme pode render quase 85 milhões.

"Lua Nova" vai estrear em 4.024 salas nos EUA e Canadá, número que não é recorde mas que supera bastante os 3.500 cinemas habituais para a maioria dos lançamentos.

Se "Lua Nova" vender 100 milhões de dólares em seu fim de semana na estreia na América do Norte, chegará perto dos 102 milhões arrecadados por "Harry Potter e o Cálice de Fogo", que estreou em novembro de 2005 e lidera as paradas de maior fim de semana de estreia fora da temporada do verão em Hollywood, que se estende de maio a agosto e costuma ser repleta de blockbusters.

A Fandango.com e a Movie.Tickets.com, que vendem ingressos online, disseram que "Lua Nova" teve as maiores vendas antecipadas de ingressos de todos os tempos.

O filme é incomum em termos de provável blockbuster porque é carregado de romantismo e atrai as mulheres jovens, elementos que não costumam estar presentes em outros megassucessos como "Homem Aranha" e "Transformers", que visam atrair principalmente rapazes adolescentes e são repletos de ação e efeitos especiais.

Em pesquisa informal feita pela Fandango.com, 66 por cento dos entrevistados disseram que a maior atração de "Lua Nova" é sua história de amor.

Jeff Bock disse que "Crepúsculo" teve público 75 por cento feminino quando estreou no ano passado e que, se "Lua Nova" tiver um pouco mais homens que isso entre seu público, vai superar o sucesso de "Crepúsculo" - -coisa que outros observadores de bilheterias acham provável.

"As garotas vão arrastar seus namorados para ver 'Lua Nova'", disse Dergarabedian.