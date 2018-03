'Lua Nova' provoca eclipse total nas bilheterias britânicas

O valor é quase o dobro da bilheteria dos dois outros grandes filmes do outono, "2012" e "Up - Altas Aventuras", mas não superou a estreia recorde (19,8 milhões de libras) de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe".

Baseado no segundo dos quatro livros da série "Crepúsculo", de Stephenie Meyer, "Lua Nova", com Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner, derrubou o filme-catástrofe "2012" da liderança, relegando-o ao segundo lugar.

"Os Fantasmas de Scrooge", a adaptação high-tech feita pela Walt Disney de "Um Conto de Natal", de Charles Dickens, também caiu uma posição, para a terceira.

"Harry Brown" caiu para a quarta posição, trazendo Michael Caine como militar aposentado que procura vingar o assassinato de seu melhor amigo.

"Up - Altas Aventuras" caiu do quarto para o quinto lugar, e "O Fantástico Sr. Raposo", versão animada de uma história de Roald Dahl, se manteve na sexta posição.

"The Men Who Stare at Goats", farsa militar com George Clooney e Jeff Bridges, caiu duas posições, para a sétima, e "Um Homem Sério", de Joel e Ethan Coen, comédia negra ambientada num campus universitário em 1967, estreou no oitavo lugar.

O thriller "Contatos de 4o Grau" ocupou o nono lugar, e Matt Damon ficou em décimo em "O Desinformante".