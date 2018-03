'Lua Nova' lidera bilheterias da meia-noite na América do Norte O filme de vampiros "Lua Nova," parte da saga "Crepúsculo", arrecadou 26,3 milhões de dólares nas sessões da meia-noite em sua estreia na América do Norte, superando o recorde de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", disseram fontes do estúdio responsável pelo lançamento na sexta-feira.