'Lua Nova' é a segunda maior abertura da década no Brasil

Nos EUA, 'Lua Nova' tem a terceira maior bilheteria de estreia. Foto: Divulgação

SÃO PAULO - Em seu primeiro fim de semana de exibição, o filme Lua Nova se tornou o segundo que mais faturou na bilheteria nacional desde o ano 2000. A segunda parte da saga da adaptação dos livros de Stephenie Meyer foi vista por 1 milhão e 400 mil pessoas, o que corresponde a uma bilheteria de R$ 13 milhões, segundo informações do site Filme B.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Trailer de "Lua Nova"

'Lua Nova' tem 3ª melhor estreia da história nos EUA

Crítica de cinema: 'Lua Nova' já nasce como fenômeno

'Lua Nova' aumenta conflitos entre adolescente e vampiro

Confira os vampiros mais famosos da literatura e do cinema

À frente da continuação de Crepúsculo está apenas Homem-Aranha 3, que levou 1,7 milhão de espectadores aos cinemas em maio de 2007 e faturou quase R$ 15 milhões. A animação Era do Gelo 3 caiu para o terceiro lugar, com 1,2 milhão de ingressos vendidos neste ano.

No fim de semana em que Lua Nova bateu esse recorde, outras duas estreias ocuparas as posições seguintes na lista dos mais vistos. A superprodução 2012 foi a segunda mais vista, com R$ 6,1 milhões arrecadados, seguida pela animação natalina Os Fantasmas de Scrooge, que faturou quase R$ 670 mil.

Na quarta posição ficou o filme de ação Código de Conduta, com quase R$ 400 mil faturados, e o quinto mais visto foi a comédia romântica 500 dias com Ela, que arrecadou R$ 230 mil.

Estreia americana

Nos EUA, Lua Nova arrecadou US$ 140,7 milhões em seus primeiros três dias em cartaz. No mundo, segundo estimativas do estúdio, a arrecadação teria alcançado US$ 258,8 milhões nas primeiras 72 horas em exibição. Os números fazem de Lua Nova a terceira maior bilheteria de estreia da história nos EUA, atrás apenas de O Cavaleiro das Trevas, com US$ 158,4 milhões, e de Homem-Aranha 3, com US$ 151,1 milhões.

O terceiro filme da série, Eclipse, deve chegar às telas em junho de 2010.