'Lua Nova' bate recorde de arredacação de estreias nos EUA

O filme "Lua Nova", o segundo da saga "Crepúsculo", bateu o recorde de faturamento para as sessões de estreia nos EUA, conforme informou nesta sexta-feira, 20, a Summit Entertainment.

Segundo a empresa, as exibições da meia-noite desta sexta, quando o filme estreou oficialmente, foram arrecadados US$ 26,3 milhões. O valor ultrapassa o recordista anterior, "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", que havia faturado US$ 22,2 milhões com suas sessões de estreia.

O segundo filme da série dos vampiros adolescentes foi exibido em 3.514 salas nos EUA, o que gera uma média de arrecadação de quase US$ 7,500 dólares por sessão.