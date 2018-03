'Lua Nova' arrecada US$ 231 milhões nas bilheterias dos EUA "Lua Nova" ficou no topo da lista dos filmes mais vistos nos Estados Unidos pela segunda semana consecutiva neste domingo, arrecadando 42 milhões de dólares em três dias, elevando o total em vendas de ingressos para quase 231 milhões de dólares, segundo estimativas do estúdio.