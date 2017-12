Lou Diamond Phillips é preso por violência doméstica O ator Lou Diamond Phillips, mais conhecido por sua atuação no filme "La Bamba", de 1987, foi preso nesta sexta-feira por suspeita de ter abusado de sua namorada, segundo informou a polícia de Los Angeles. A polícia recebeu um telefonema de denúncia de violência doméstica do subúrbio de Northridge, e prenderam Phillips, de 44 anos, sob custódia, segundo a porta-voz da polícia Martha Garcia. Ele terá que pagar US$ 50 mil de fiança para sair da prisão. "Phillips teve uma discussão que evoluiu para a agressão física contra sua namorada, com quem mora", disse o oficial Marjan Mobasser, que não divulgou o nome da namorada nem os ferimentos que sofreu ou em que hospital ela estaria sendo atendida. O agente do ator, Erik Bright, disse que o incidente foi "um mal-entendido". Nos anos recentes Phillips fez várias aparições na televisão, inclusive no seriado "Law & Order: Special Victims Unit" e "24 Horas".