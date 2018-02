Longe do agito de Hollywood, Festival de Cinema de Nova York foca na qualidade

A 52ª edição do evento anual, que começa na próxima sexta-feira, é para "amantes do cinema de todas as matizes e níveis de conhecimento", disse o diretor do festival, Kent Jones. A programação de 17 dias inclui uma mostra principal com 30 longas metragem e uma retrospectiva de trabalhos do diretor vencedor do Oscar Joseph L. Mankiewicz.

No passado, o festival chegou a ser criticado por ser esnobe e dedicado apenas a cinéfilos, mas recentemente o evento tem incluindo filmes mais comerciais, além dos autorais.

Jones disse que o processo de seleçao tem como objetivo encontrar e apresentar os melhores filmes.

"Eu não me esforço por nenhum tipo de mescla, porque o processo de seleção é mais uma questão de somente seguir nossos instintos", disse Jones, que também está a frente do comitê de seleção.

Entre as estreias mundiais está "Citizenfour", da documentarista Laura Poitras, que discorre sobre Edward Snowden, responsável pelo vazamento de informações confidenciais da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês).

Poitras trabalhava em um filme sobre abusos em nome da segurança nacional quando começou a receber emails de Snowden, que no início usava o pseudônimo "citizen four".

"Garota Exemplar", a adaptação do diretor David Fincher para um romance bestseller de Gillian Flynn sobre o fim de um casamento, também será visto em público pela primeira vez ao abrir o festival.

O longa marca um compromisso de retorno de Fincher, cujo filme indicado ao Oscar "A Rede Social" também estreou no festival, em 2010. O vencedor do Oscar Ben Affleck estrela como Nick Dunne, cuja mulher, interpretada pela atriz britânica Rosamund Pike, desaparece misteriosamente no quinto aniversário de casamento.

"Inherent Vice", adaptação de Thomas Anderson para o romance de Thomas Pynchon, também vai estrear na principal mostra do festival. Entre os atores estão Joaquin Phoenix, Josh Brolin e Reese Witherspoon.

Entre os documentários estão "The 50 Year Argument" (A discussão de 50 anos, em tradução livre), que homenageia o meio século da revista New York Review of Books, e "Iris", de Albert Maysles, sobre o mestre da moda e design de interiores Iris Apfel.