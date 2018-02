Longa 'Pardais' vence principal prêmio da Mostra

Foi uma bela Mostra e, apesar de a premiação da 39ª edição do evento ter-se realizado na noite desta quarta-feira, 4, ela ainda não terminou. Começa nesta quinta-feira, 5, a repescagem no Cinesesc e, pela primeira vez, a Mostra desembarca no Rio, com uma versão reduzida, mas não menos importante. Para os cariocas, a abertura, com As Mil e Uma Noites – O Inquieto, terá até a presença do diretor Miguel Gomes, para encontro com o público após a sessão inaugural. E o Troféu Bandeira Paulista, criado pela artista Tomie Ohtake, foi para... Pardais! O longa do islandês Runar Rúnarksson, coproduzido por Dinamarca e Croácia, obteve críticas mistas, mas agradou em cheio ao júri. Aborda a relação de um garoto com o pai.

Ari mora com a mãe, mas viaja ao encontro do pai numa região distante da Islândia. O tempo passou e criou-se uma distância entre eles. Ari sente-se deslocado. Os antigos amigos, a paisagem, nada lhe é confortável. E é por meio desse estranhamento que o diretor quer aprofundar sua investigação da adolescência como rito de passagem. Muito bem interpretado – pelo jovem Atli Oskar Fjalarsson –, o filme também foi premiado pelo júri na categoria roteiro.

O júri também outorgou uma menção para Carta Branca, de Jacek Lusinski, da Polônia, sobre professor que está perdendo a visão e tenta esconder o fato dos alunos e da direção da escola. Os prêmios de público foram para Sabor da Vida, de Naomi Kawase, como melhor ficção internacional; Tudo que Aprendemos Juntos, de Sérgio Machado, melhor ficção nacional; Pixadores, de Amir Escandari, da Finlândia, melhor documentário internacional; e Monstros do Ringue, de Marc Dourdin, melhor documentário brasileiro. O longa da grande autora japonesa é particularmente sensível (e inspirado), sobre o dono de uma loja de doces e a velha senhora que tem um toque especial para fazer a pasta de feijão vermelho. Quando ambos vencem suas resistências e se abrem os corações, a doença, como no filme polonês, projeta sua sombra, e nesse caso é a hanseníase (lepra).

A Mostra também outorgou o prêmio Juventude, escolhido pelos jovens, como parte do programação de formação de público. Venceram Beatles, de Peter Flinth, da Noruega (ficção internacional), e Califórnia, de Marina Person (ficção nacional). O prêmio da crítica foi para Os Campos Voltarão, de Ermanno Olimi, da Itália, “pela maestria com que o diretor orquestra som, tempo e natureza na composição de seu relato, e pela serenidade com que ele, inspirando-se em experiências de seu pai durante a 1.ª Grande Guerra, reflete sobre a guerra como momento de ruptura da experiência humana, mas sem perder a esperança, o que é muito importante”.

REPESCAGEM DA 39ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA EM SÃO PAULO

05/11/2015 - Quinta

CINESESC

Sessão 2001 - 15:00

PARAÍSO (PARADISE), de Sina Dena (99'). IRÃ, ALEMANHA. Falado em farsi. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão 2002 - 17:00

VERÃO SECO (SUSUZ YAZ), de Metin Erksan (90'). TURQUIA. Falado em turco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Curta: O CAMPONÊS ELOQUENTE (SHAKAVI EL FLASH EL FASI), de Shadi Abdel Salam(20'). Indicado para: 10 anos.

Sessão 2003 - 19:10

A TERRA E A SOMBRA (LA TIERRA Y LA SOMBRA), de César Augusto Acevedo García (94'). COLÔMBIA, HOLANDA, CHILE, FRANÇA, BRASIL. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

Sessão 2004 - 21:00

OS CAMPOS VOLTARÃO (TORNERANNO I PRATI), de Ermanno Olmi (80'). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas em português. Indicado para: 14 anos.

06/11/2015 - Sexta

Sessão 2005 - 15:00

NÓS MONSTROS (WIR MONSTER), de Sebastian Ko (95'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão 2006 - 16:50

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM (QUANTO TEMPO O TEMPO TEM), de Adriana L. Dutra (76'). BRASIL. Falado em inglês, francês, italiano, português. Legendas em português. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão 2007 - 18:30

LONGO CAMINHO RUMO AO NORTE (TOUT EN HAUT DU MONDE), de Rémi Chayé (81'). FRANÇA. Falado em francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão 2008 - 20:15

CATEDRAIS DA CULTURA (3D) (CATHEDRALS OF CULTURE (3D)), de vários (165'). ALEMANHA. Falado em inglês. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

07/11/2015 - Sábado

Sessão 2009 - 15:00

O CULPADO (VERFEHLUNG), de Gerd Schneider (95'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão 2010 - 17:00

FILHAS DO DESEJO (VITA DA CANI), de Mario Monicelli, Steno (106'). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão 2011 - 19:00

SABOR DA VIDA (AN), de Naomi Kawase (113'). JAPÃO. Falado em japonês. Legendas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão 2012 - 21:15

UM DIA PERFEITO (A PERFECT DAY), de Fernando Léon de Aranoa (106'). ESPANHA. Falado em inglês, bósnio, francês, espanhol. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

08/11/2015 - Domingo

Sessão 2013 - 15:00

O SHOW DEVE CONTINUAR (ALL THAT JAZZ), de Bob Fosse (123'). EUA. Falado em inglês, espanhol. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão 2014 - 17:30

A ESTREITA FAIXA AMARELA (LA DELGADA LINEA AMARILLA), de Celso García (95'). MÉXICO. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão 2015 - 19:30

GUERRA (KRIGEN), de Tobias Lindholm (115'). DINAMARCA. Falado em dinamarquês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão 2016 - 21:45

PARDAIS (SPARROWS), de Rúnar Rúnarsson (99'). ISLÂNDIA, DINAMARCA, CROÁCIA. Falado em islandês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

09/11/2015 - Segunda

Sessão 2017 - 15:00

CAMINO A LA PAZ (CAMINO A LA PAZ), de Francisco Varone (90'). ARGENTINA. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão 2018 - 16:50

O RETORNO (BLÓÐBERG), de Björn Hlynur Haraldsson (100'). ISLÂNDIA. Falado em islandês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão 2019 - 18:50

CARTA BRANCA (CARTE BLANCHE), de Jacek Lusinski (106'). POLÔNIA. Falado em polonês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão 2020 - 21:00

TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS (TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS), de Sérgio Machado (102'). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 14 anos.

10/11/2015 - Terça

Sessão 2021 - 15:00

O BOTÃO DE PÉROLA (EL BOTÓN DE NÁCAR), de Patricio Guzman (82'). CHILE, FRANÇA, ESPANHA. Falado em espanhol. Legendas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão 2022 - 16:50

EM SEUS BRAÇOS (I DINE HÆNDER), de Samanou A. Sahlstrøm (88'). DINAMARCA, ALEMANHA. Falado em dinamarquês, alemão, sueco, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão 2023 - 18:50

UM DIA PERFEITO (A PERFECT DAY), de Fernando Léon de Aranoa (106'). ESPANHA. Falado em inglês, bósnio, francês, espanhol. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão 2024 - 21:00

KAMINSKI E EU (ICH UND KAMINSKI), de Wolfgang Becker (125'). BÉLGICA, ALEMANHA. Falado em alemão, francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16.

11/11/2015 - Quarta

Sessão 2025 - 15:00

VISITA OU MEMÓRIAS E CONFISSÕES (VISITA OU MEMÓRIAS E CONFISSÕES), de Manoel de Oliveira (68'). PORTUGAL. Falado em português. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

Sessão 2026 - 16:30

NÓS, ELES E EU (NEY, NOSOTROS, ELLOS Y YO), de Nicolás Avruj (85'). ISRAEL, PALESTINA, ARGENTINA. Falado em espanhol, inglês, árabe, hebraico. Legendas em espanhol, inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão 2027 - 18:30

PIXADORES (TUULENSIEPPAAJAT), de Amir Escandari (93'). FINLÂNDIA, DINAMARCA, SUÉCIA, ESTÔNIA. Falado em português. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão 2028 - 20:30

A GRANDE GUERRA (LA GRANDE GUERRA), de Mario Monicelli (135'). ITÁLIA, FRANÇA. Falado em italiano, francês. Legendas em -. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

* A pedido da Mostra a indicação etária dos filmes foi sugerida por seus respectivos produtores.

* Programação sujeita a alterações.