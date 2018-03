Longa iraniano vence Urso de Ouro em Berlim O filme iraniano Nader and Simin: A Separation venceu o Urso de Ouro da 61ª edição do Festival de Berlim, como melhor filme da mostra. O resultado foi anunciado neste sábado, 19, em Berlim. O longa do diretor iraniano Asghar Farhadi conta a hitória de Simin, uma iraniana de classe média que quer deixar o país com seu marido, Nader, e a filha de 11 anos deles, para construir uma vida melhor no exterior. Nader se recusa, optando em lugar disso por cuidar de seu pai, que tem o mal de Alzheimer.