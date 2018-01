Longa 'I, Daniel Blake', de Ken Loach, ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes

CANNES - Paul Verhoeven e a equipe de Elle, Maren Ade e seus atores em Toni Erdmann - todos fizeram entradas triunfais no tapete vermelho de Cannes, a caminho da festa de encerramento do 69º festival. Os filmes da França e da Alemanha eram favoritos. Saíram de mãos abanando. O júri presidido pelo diretor de Mad Max - Estrada da Fúria, George Miller, outorgou dois prêmios (melhor roteiro e melhor ator, Shahab Hosseini) a The Salesman/Le Client, do iraniano Asghar Farhadi. A Palma de Ouro foi para Ken Loach, por I, Daniel Blake. A escolha pode ter sido surpreendente, mas não teve as vaias com que foi recebido, na sala de imprensa, o prêmio de direção, atribuído ex aequo a Olivier Assayas, por Personal Shopper, e ao romeno Cristian Mungiu, por Bacalaureat.

Velho militante, Loach fez mais um manifesto humanista contra a economia global. Um idoso tem um problema do coração e a burocracias do sistema de saúde o coloca num impassse. Não pode voltar a trabalhar, mas também não tem direito ao seguro. E começa a morrer desassistido. O filme foi muito aplaudido na gala, no Palais. Na sala de imprensa, a surpresa foi tanta que ninguém vaiou, até porque I, Daniel Blake é bom. O problema é que não era o filme que a crítica queria. A Fipresci, Federação Internacionasl da Imprensa Cinematrográfica, premiou Toni Erdmann, da alemã Maren Ade. Loach, tão surpreso quanto a plateia, defendeu a existência de Cannes como espaço de resistências. E disse que uma Palma, para seu filme, é a prova de que um outro mundo é possível.

Os vencedores da edição 2016 do Festival de Cannes foram divulgados neste domingo, 22. Confira a lista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palma de Ouro

I, Daniel Blake, de Ken Loach

Grande Prêmio

It's Only the End of the World, de Xavier Dolan

Direção

Olivier Assayas, por Personal Shopper, e Cristian Mungiu, por Graduation

Ator

Shahab Hosseini, por The Salesman, de Ashgar Farhadi

Atriz

Jaclyn Jose, por Ma' Rosa, de Brillante Mendoza

Prêmio do Júri

American Honey, de Andrea Arnold

Roteiro

Ashgar Farhadi, por The Salesman