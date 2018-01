Longa 'Aquarius', de Kleber Mendonça, está na seleção oficial do Festival de Nova York

Após uma bem-sucedida estreia no Festival de Cannes e receber o Prêmio de Melhor Filme no Festival de Sydney, o longa Aquarius está na Seleção Oficial do New York Film Festival, principal porta de entrada para filmes de grande prestígio internacional no mercado americano.

Evento será realizado de 30 de setembro a 16 de outubro.

No longa de Kleber Mendonça Filho, Clara (Sonia Braga) resiste à incorporadora que quer comprar seu apartamento para derrubar o velho prédio e construir um espigão na praia de Boa Viagem, no Recife. Mulher forte, de fibra, em uma cena ela volta da praia e, diante da câmera, ao tirar a roupa, exibe a cicatriz de um seio amputado. As várias lutas de uma mulher diante dos percalços da vida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Cannes. No dia da sessão oficial de Aquarius, a equipe do filme realizou um protesto em favor da presidente afastada Dilma Rousseff. Atores e diretor cruzaram o glamouroso tapete vermelho empunhando cartazes com dizeres como “Um golpe ocorreu no Brasil”, “Dilma, vamos resistir com você”, “54 milhões de votos foram queimados” e ainda “O Brasil não é mais uma democracia”.