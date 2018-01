Liz Taylor namora fotógrafo e pode se casar pela nona vez A atriz britânica Elizabeth Taylor, de 74 anos, uma lenda viva de Hollywood, está namorando e pretende se casar pela nona vez, segundo o tablóide sensacionalista "Sunday Express". Liz Taylor, que se casou duas vezes com o ator galês Richard Burton (1925-1984), vive uma história de amor com o fotógrafo de origem iraniana Firooz Zahedi, de 57 anos, que pode se transformar no oitavo marido da atriz. Segundo amigos do casal consultados pelo tablóide, Taylor e Zahedi se conhecem há muito tempo e ele foi recentemente um grande apoio para a estrela cinematográfica, que sofreu problemas de artrite e uma afecção cardíaca. Um desses amigos, a atriz Debbie Reynolds, comentou que Liz está pensando em se casar dez anos após o divórcio de seu último marido, o caminhoneiro Larry Fortensky. Além disso, o próprio Zahedi, conhecido por suas fotografias de famosos, "não está assustado por ser o (marido) número oito" da atriz, acrescentou Reynolds. Uma porta-voz de Liz Taylor confirmou sua amizade com o fotógrafo, mas se recusou "fazer comentários sobre suas relações pessoais".