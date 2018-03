Liz Taylor está respirando por meio de aparelhos, diz jornal

A atriz Elizabeth Taylor, de 76 anos, foi internada mais uma vez e agora está respirando com ajuda de aparelhos, após ter sofrido uma insuficiência cardíaca, segundo informou o jornal Daily Mail nesta quinta-feira, 31. Liz Taylor já havia sido internada no último dia 15 de julho no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, devido a uma grave pneumonia. Ela recebeu alta hospitalar na semana passada, mas, pelo que aponta o Daily Mail, a condição de saúde de Liz piorou após o diagnóstico de pneumonia. Os representantes de Liz confirmaram sua internação e disseram que ela está bem e que voltará logo para casa. Em comunicado, Dick Guttman, porta-voz da atriz em Los Angeles, afirma que "a visita ao hospital foi preventiva. Ela irá retornar para casa logo. Atualmente está acompanhada de familiares, amigos e jóias fabulosas". De acordo com o Daily Mail, na semana passada os médicos pensavam que Liz não fosse sobreviver. Uma fonte disse que "ela continua muito doente, mas a crise já passou". A atriz já foi internada inúmeras vezes em clínicas para desintoxicação de drogas e álcool, já sofreu de distúrbios alimentares, tentativas de suicídio e problemas na espinha dorsal, comprometida com a lesão de três vértebras após uma queda de cavalo ocorrida em 1944. Nas raras ocasiões em que aparece em público, Liz está sempre sentada ou de cadeira de rodas. Matéria ampliada às 18h21