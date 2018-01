Liz Taylor celebra 75 anos com festa em Las Vegas A lenda do cinema Elizabeth Taylor comemorou seu 75.º aniversário na noite de terça-feira, 27, em uma festa cujo tema era Nova Orleans, cercada por seus quatro filhos e algumas gerações de amigos famosos, que incluíram desde a modelo Kathy Ireland até a ex-rival Debbie Reynolds. Liz Taylor, que sofre de fortes dores nas costas, fez uma entrada grandiosa no Hotel Ritz-Carlton Lake em Las Vegas em uma cadeira de rodas empurrada por seus filhos, Michael e Christopher Wilding, e filhas, Maria Burton e Liza Todd, enquanto se dirigia para um restaurante no local que fora reservado para sua festa. A atriz, que ganhou duas estatuetas do Oscar e que é dama do Império britânico, usava um vestido acetinado e um casaco de peles branco, além de um colar de diamantes e pérolas de sua própria linha de jóias chamada Frost. A voz de Liz era baixa e ela aparentava fragilidade durante a conversa rápida que manteve com jornalistas, dizendo que seu segredo em chegar aos 75 anos era apenas "viver uma vida limpa e saudável". O tema da festa, que foi organizada pelos filhos da estrela, era Nova Orleans, mas não foram dados mais detalhes. A lista de convidados tinha 70 nomes. Entre eles estavam personalidades de Vegas como o magnata dos cassinos Steve Wynn e Siegfried Fischbacher e Roy Horn, da dupla de ilusionistas Siegfried e Roy. O cantor Michael Jackson, amigo de longa data de Liz, não compareceu. Liz chegou ao estrelato aos 12 anos de idade em A Mocidade É Assim Mesmo, e ganhou dois Oscars por seu papel de uma garota de programa no filme de 1960 Disque Butterfield 8 e por interpretar uma esposa alcoólatra em Quem Tem Medo de Virginia Woolf?. Sua última aparição nas telas foi em 2001, no filme de TV These Old Broads. Ela vem sofrendo de uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo uma operação no quadril em 1995 e uma cirurgia para retirar um tumor no cérebro em 1997.