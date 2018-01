Liz Hurley vai ao país do marido para casamento à indiana A recém-casada atriz britânica Elizabeth Hurley chegou à Índia na segunda-feira, com seu marido Arun Nayar, para fazer uma festa tradicional de casamento à moda indiana esta semana, num palácio antigo do Estado desértico do Rajastão. Liz, de 41 anos, e o empresário indiano Nayar, de 42, se casaram em cerimônia civil num castelo pitoresco da Inglaterra, na sexta-feira, seguida por uma festa repleta de celebridades no fim de semana. O casal embarcou para a capital financeira da Índia, Mumbai, onde um socialite indiano de destaque vai oferecer uma festa aos dois na noite de segunda-feira. Em seguida, os recém-casados devem comparecer a outras recepções em Mumbai, antes de viajar para Jodhpur, no Rajastão, célebre por seus palácios, para uma festa tradicional de casamento indiano na quinta ou sexta-feira, segundo a polícia. A imprensa informou que a estrela de "i>Endiabrado e ex-namorada do ator de Hollywood Hugh Grant vai usar um sari de seda cor-de-rosa de US$ 7,8 mil (R$ 16 mil) criado pelo estilista indiano Tarun Tahiliani para a cerimônia. O relacionamento de Liz com Hugh Grant durou 13 anos e terminou em 2000, após o amplamente noticiado encontro do ator com uma prostituta. Dois anos depois disso, Liz teve um filho com o produtor de cinema americano Steve Bing. Ela conheceu Arun Nayar, que é uma espécie de celebridade ele próprio, pouco após o nascimento de seu filho. Consta que o casal teria reservado dezenas de apartamentos nos melhores hotéis de Mumbai e Jodhpur para receber seus convidados de todo o mundo.