Liz Hurley usará sari pink em casamento com indiano A modelo e atriz britânica Elizabeth Hurley usará um sari (vestimenta típica da mulher indiana) pink de 4 mil libras em seu casamento com o empresário indiano Arun Nayar, que acontecerá em março, afirmou o jornal The Times of India nesta sexta-feira. Liz, ex-namorada do ator Hugh Grant, havia dito em agosto que se casaria com Nayar "muito em breve" e que ela também estava pensando em ter um filho com ele. A atriz, de 41 anos, poderá se casar no Hotel Barnsley House, perto de sua casa em Gloucestershire, segundo o The Times of India. Para a tradicional cerimônia indiana, eles deverão escolher o palácio Devigarh, em Rajasthan, segundo o jornal. Liz Hurley teve um filho com o produtor americano Steve Bing.