Liz Hurley tem o corpo mais bonito entre as celebridades A modelo Liz Hurley, que recentemente se casou com o magnata indiano Arun Nayar com muito espalhafato e extravagância, foi votada como a celebridade que tem o "melhor corpo" em uma pesquisa feita pela revista britânica New Woman entre cinco mil mulheres. Mas a honra de ser escolhida como o "ídolo do corpo britânico" fez com que Liz pagasse um preço alto: recentemente confessou que faz somente uma refeição por dia, come uvas passas como aperitivo, e consegue passar o dia inteiro à base de agrião. A diretora da New Woman, Helen Johnston, comentou: "É magra como um lápis, mas conserva todas as curvas, o que é o ideal perseguido desesperadamente por todas as mulheres. Mas as mulheres podem se consolar com o fato de que para ficar com uma figura como a de Liz são necessárias horas de malhação, uma vontade de ferro e pouca comida". Em segundo lugar, vem a magérrima Victoria Beckham, que tomou o lugar da modelo Kate Moss, que caiu para quinto lugar.