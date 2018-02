Livro de Chaplin ganha a primeira edição

Única novela de Charles Chaplin, Footlight, que inspirou o filme Luzes da Ribalta, é publicado pela primeira vez mais de 60 anos depois de ter sido escrito. O material estava na Cinemateca de Bolonha, responsável pela digitalização do acervo de Chaplin e por esta edição, e foi compilado por David Robinson, biógrafo do diretor, para quem o livro não foi escrito com a intenção de ser publicado.

Chaplin escreveu o romance em 1948, quatro anos antes do filme e antes de ser obrigado a deixar os Estados Unidos no início dos anos 1950 por causa da perseguição incessante de Edgar Hoover, diretor do Escritório Federal de Investigação (FBI), por considerá-lo simpatizante comunista.

De acordo com detalhes divulgados por Robinson, a história conta com personagens semelhantes aos de Luzes da Ribalta, o comediante alcoólatra e aposentado, Calvero (Chaplin), e a dançarina Theresa (Claire Bloom), que o salva do suicídio.

O romance de Chaplin aprofunda ainda mais no estado emocional desses dois personagens e ajuda a entender a personalidade do diretor de cinema antes de seu exílio na Europa. De acordo com o biógrafo, Chaplin foi um "grande alvo" de Hoover, chegando o ponto de "uma grande parte da classe média dos Estados Unidos se voltar contra ele".