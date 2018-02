'Livrai-nos do Mal' se perde em adaptação de livro controverso

Autointitulado demonólogo, descreveu uma década de possessões e exorcismos que viu e ouviu no livro "Beware the Night" (2001), escrito em parceria com a jornalista Lisa Collier Cool.

Os relatos perturbadores na obra de Sarchie inspiraram o diretor e roteirista Scott Derrickson (de "O Exorcismo de Emily Rose") a realizar "Livrai-nos do Mal". Algo muito similar ao que aconteceu com os mistérios desvendados pelo casal Lorraine e Ed Warren, que basearam o roteiro de “Invocação do Mal” (de James Wan, 2013). A diferença, aqui, é o resultado.

Derrickson traz às telas Sarchie (Eric Bana) como protagonista e trabalha na construção de sua identidade de demonólogo. Policial com faro para problemas, ou o que seu parceiro Butler (Joel McHale) chama de “radar”, assume um enigmático caso sobre três veteranos da guerra do Iraque e estranhas pinturas na parede.

Aparentemente, o trio de azarados caiu em uma espécie de catacumba enquanto estavam no Exército e, quando voltaram para os EUA, apresentaram um bizarro comportamento. A esposa de um deles, Jane (Olivia Horton), tentou até matar o filho, visivelmente perturbada.

Sarchie, que não acredita no sobrenatural, passa a duvidar de suas convicções ao presenciar os estranhos fenômenos que ocorrem ao redor dos envolvidos. É instigado pelo padre jesuíta Mendoza (o ótimo Édgar Ramírez), que define o caso como possessão demoníaca. O policial, assim, precisará enfrentar o mal e, acima de tudo, sua falta de fé.

Apesar da atmosfera sombria e boas cenas de tensão, o que era de se esperar de Derrickson, a adaptação se perde em uma narrativa arrastada.

O próprio desenvolvimento dos personagens fica comprometido, em especial o de Sarchie, que parece perdido frente aos acontecimentos, e Butler, subaproveitado como alívio cômico e francamente dispensável aqui.

Os excessos da trilha sonora também causam estranheza: em vez de enfatizar a situação, saturam quem assiste com pontuações sem relevância.

Os desacertos da produção, que se refletiram na bilheteria (9 milhões de dólares na semana de abertura nos EUA), jogam dúvidas sobre a viabilidade de “Livrai-nos do Mal” se tornar uma franquia.

Material há com as histórias de “Beware the Night”, entre outras mais que podem ser divididas por Sarchie, às quais o ator Eric Bana assumiu ficar horrorizado. E basta ver alguns vídeos que o policial-demonólogo publicou na internet para entender por quê.

(Por Rodrigo Zavala, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb