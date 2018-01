´Little Miss Sunshine´ vence o prêmio Espírito Independente O filme americano "Little Miss Sunshine" foi o grande vencedor neste domingo do prêmio Espírito Independente, que acontece um dia antes do Oscar. Vencedor absoluto da noite, "Little Miss Sunshine" recebeu as estatuetas de Melhor Filme, Direção (Jonathan Dayton e Valerie Faris), Ator Coadjuvante (Alan Arkin) e Melhor Primeiro Roteiro (Michael Arndt), anunciaram os organizadores em comunicado. "Little Miss Sunshine", que concorre ao Oscar de Melhor Filme, consolida-se assim como um dos mais premiados da temporada e reforça as apostas em uma possível surpresa na cerimônia de domingo. Ainda na noite deste sábado, "Little Miss Sunshine" recebeu o César de Melhor Filme Estrangeiro, principal prêmio do cinema francês. O cineasta mexicano Guillermo Navarro recebeu o prêmio de Melhor Fotografia por "O Labirinto do Fauno", filme dirigido por seu compatriota Guillermo del Toro e que também concorre ao Oscar. Ao contrário do Oscar, o prêmio Espírito Independente, outorgado pela associação Cinema Independente, é distribuído em um ato informal e seus candidatos são sempre produções de baixo orçamento.