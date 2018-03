Lisandro Nogueira pede demissão do cargo de diretor da Cinemateca Brasileira

Lisandro Nogueira pediu demissão do cargo de diretor da Cinemateca Brasileira nesta terça-feira. Há um ano no posto, ele alegou "razões familiares".

Professor de cinema da Universidade Federal de Goiás, Nogueira foi indicado pela ministra da Cultura, Marta Suplicy, em outubro do ano passado e assumiu no mês seguinte com a intenção de conter uma crise que rondava a instituição, que, à época, foi obrigada a cortar 43% de sua equipe. A Cinemateca é responsável pela guarda de cerca de 44 mil títulos.