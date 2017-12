Lindsay Lohan planeja visitar Iraque com Hillary Clinton Aparentemente cansada da imagem de menina festeira, a atriz Lindsay Lohan, de 20 anos, disse, em entrevista à revista "Elle", que planeja viajar para o Iraque junto com a senadora pelo estado de Nova York Hillary Clinton para entreter as tropas norte-americanas presentes no país. "Eu estou tentando ir para o Iraque com Hillary Clinton há tanto tempo. Hillary se empenhou para conseguir com que eu fosse com ela, mas tudo parecia tão perigoso", declarou a jovem atriz à "Elle", que publica a entrevista na edição de setembro. Lindsay disse que quer imitar a diva Marilyn Monroe, que apresentou shows para cerca de 100 mil tropas dos EUA situadas na Coréia, em 1954. "Essa mulher é tudo o que aspiro ser", disse a atriz, acrescentando que pretende se preparar para a viagem aprendendo a atirar. "Meu segurança vai me indicar um local para ter aulas. Eu não tenho medo". Sobre seu desejo de aprender a atirar, Lindsay revelou: "É, eu tenho um lado obscuro. Eu assisti a todos os vídeos sobre Charles Manson (líder de um grupo que cometeu vários assassinatos)", segundo publicou nesta terça-feira a revista "People", comentando a entrevista concedida pela atriz à "Elle". Um porta-voz da senadora ofereceu uma versão diferente do convite de Hillary feito à Lindsay. "Ela recebeu uma comunicado que, se quisesse ir, deveria entrar em contato com a USO", disse Philippe Reines. A organização USO oferece entretimento para as tropas norte-americanas instaladas em outros países. Lindsay Lohan nasceu em Nova York e fez sua estréia nas telonas em "Operação Cupido" (1998). A fama veio, no entanto, depois da atuação em "Meninas Malvadas" (2004) e "Herbie - Meu Fusca Turbinado" (2005). Atualmente, filma "Georgia Rule", com Jane Fonda e Felicity Huffman.