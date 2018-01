Lindsay Lohan interna-se em centro de tratamento A atriz Lindsay Lohan foi internada em um centro residencial de tratamento, disse seu agente na quarta-feira, sem revelar, contudo, o motivo. A porta-voz da jovem recusou-se a dizer o motivo do tratamento e a localização do centro. "Tomei uma decisão de tratar da minha saúde pessoal", afirmou em comunicado a atriz de 20 anos, estrela de Meninas Malvadas. "Peço para por favor respeitarem minha privacidade neste momento", acrescentou ela. A revista norte-americana Us Weekly afirmou em seu site que Linsay está no Wonderland Center, em West Hollywood. A atriz revelou, em dezembro do ano passado, que estava freqüentando o grupo de auto-ajuda Alcoólicos Anônimos (AA) há um ano e só não tinha falado publicamente sobre isso porque "ninguém tem nada a ver com o assunto". Lindsay Lohan nasceu em Nova York e fez sua estréia nas telonas em Operação Cupido (1998). A fama veio, no entanto, depois da atuação em Meninas Malvadas (2004) e Herbie - Meu Fusca Turbinado (2005). Recentemente participou de A Última Noite - o último filme do cineasta Robert Altman, que morreu em novembro de 2006 - e Bobby.