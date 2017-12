Lindsay Lohan freqüenta o grupo Alcoólicos Anônimos A atriz americana Lindsay Lohan revelou que está freqüentando o grupo de auto-ajuda Alcoólicos Anônimos (AA) há um ano e só não tinha falado publicamente sobre isso porque "ninguém tem nada a ver com o assunto". "Eu acabo de sair de uma reunião do AA", declarou à revista People a atriz de 20 anos, de acordo com o site da publicação. "Eu não bebo nada alcoólico há sete dias", revelou ela. "Eu não bebo quando vou a boates, eu bebo com meus amigos, em casa. Mas não há necessidade. Eu me sinto melhor quando não bebo, é mais divertido. Eu tomo Red Bull". A porta-voz da jovem, Leslie Sloane Zelnik, não respondeu a uma mensagem da Associated Press. Antes da entrevista publicada pela People o jornal New York Post havia especulado sobre a ida de Lindsay ao AA há dois anos. "Eu sei que estava saindo demais", comentou a atriz, que estrela A Última Noite, já exibido nas salas de cinema do Brasil, ao lado de Meryl Streep. O filme foi o último do cineasta Robert Altman, conhecido por Assassinato em Gosford Park (2001), que morreu em 21 de novembro. Lindsay Lohan nasceu em Nova York e fez sua estréia nas telonas em Operação Cupido (1998). A fama veio, no entanto, depois da atuação em Meninas Malvadas (2004) e Herbie - Meu Fusca Turbinado (2005).