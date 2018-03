Lindsay Lohan festeja aniversário ao lado de Samantha Ronson

A atriz norte-americana Lindsay Lohan festejou seus 22 anos com uma celebração íntima que reproduzia um baile de formatura, no qual, mais uma vez, apareceu em cenas de carinho explícito com sua suposta namorada, Samantha Ronson, informou nesta quinta-feira, 3, o site da revista People. Segundo a edição digital da publicação, a protagonista de Meninas Malvadas (2004) apareceu em um bar em Hollywood com um minivestido rosa, acompanhado de um colar de diamantes, enquanto Samantha usava uma gravata e um chapéu. Entre os cerca de 50 convidados estavam a protagonista da famosa série de televisão Família Soprano Jamie Lynn Sigler. Após a meia-noite, Lindsay recebeu um bolo rosa com o formato de Marilyn Monroe, que reproduzia a famosa imagem na qual a corrente de ar de um respiradouro levanta o vestido da atriz. A partir desse momento, Samantha ocupou a cabina de DJ e tocou música dos anos 80 e sucessos atuais.