Lindsay Lohan fará filme sobre o assassino Charles Manson

Lindsay Lohan interpretará no cinema uma das mais leais seguidoras da banda do assassino Charles Manson no filme Manson Girls, informou nesta quinta-feira, 27, o site do canal de televisão norte-americano E!. Lindsay, de 21 anos, interpretará Nancy Pitman, segundo confirmou à publicação o produtor Brad Wyman. "Sim, vou rodar o filme com Lindsay", disse. Nancy cresceu em uma zona rica de Malibu, Califórnia, e conheceu Manson aos 16 anos através de um amigo comum, segundo o portal. Foi atraída e se mudou para morar com ele, se tornando uma de suas mais fiéis seguidoras. Manson e seus seguidores assassinaram cinco pessoas em 1969, incluindo a atriz Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polanski, que estava grávida de oito meses. Os assassinos utilizaram o sangue de suas vítimas para escrever mensagens nas paredes e diziam seguir as instruções que ouviam na canção dos Beatles, Helter Skelter. Fontes próximas garantiram ao portal que "a produtora vai cobrir o seguro da atriz integralmente", apesar dos problemas da jovem atriz com a justiça e com o álcool. Antes de Lindsay começar esse projeto, ela rodará a comédia Ye Olde Times, junto com os humoristas Jack Black e David Arquette, que estreará em 2009. Neste fim de semana Lindsay vai estrear o filme independente Chapter 27, junto com Jared Leto, filme que fala da vida do assassino de John Lennon, Mark David Chapman.