Lindsay Lohan, desidratada, é internada nos EUA A atriz norte-americana Lindsay Lohan foi internada nesta quarta-feira em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, após passar mal durante as filmagens de Georgia Rule, segundo informou sua porta-voz, Leslie Sloan. De acordo com informações da imprensa local, Lindsay, desidratada, chegou a desmaiar por conta da alta temperatura. Lindsay passou cerca de 12 horas filmando sob uma temperatura de 41ºC, e teve que receber vitaminas B-12, conforme revelou Leslie ao programa de entretenimento The Insider. Leslie disse ainda que a atriz vai voltar logo aos sets de Georgia Rule, filme de Garry Marshall que tem no elenco as atrizes Jane Fonda e Felicity Huffman. Não é a primeira vez neste ano que a jovem vai parar no hospital. Em janeiro, ela foi internada duas vezes: uma em Londres, por conta de um corte na perna, e outra em Miami, depois que sofreu um ataque de asma. Em 2005, ela foi hospitalizada também por desidratação e perdeu visivelmente peso. Lindsay Lohan, de 20 anos, nasceu em Nova York e fez sua estréia nas telonas em Operação Cupido (1998). A fama veio, no entanto, depois da atuação em Meninas Malvadas (2004) e Herbie - Meu Fusca Turbinado (2005).