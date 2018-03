Lindsay Lohan chega atrasada em necrotério e não trabalha

Lindsay Lohan chegou atrasada e não trabalhou no necrotério estadual de Los Angeles onde prestará serviços comunitários duas vezes por semana. As informações são do site 'TMZ'. A atriz e cantora foi presa após a juíza decidir que a acusação de roubo à joalheria era uma violação da condicional de 2007 por dirigir embriagada.

De acordo com informações da assessoria de Lindsay Lohan, o atraso aconteceu porque ela não sabia qual era a entrada correta do lugar.

A celebridade também culpou os jornalistas e fotógrafos que estavam na porta e tumultuaram sua chegada.

Os serviços de limpeza no local, que vão recomeçar nesta sexta-feira, 21, devem acontecer até o próximo dia 2 de novembro, quando Lohan se encontrará de novo com a juíza Stephanie Sautner para nova revisão de sua pena.

A sentença inicial estipulada pela juíza Sautner determina que a atriz tem de cumprir 16 horas de trabalho por semana limpando o chão do necrotério.