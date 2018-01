Lindsay Lohan cancela atuação em filme com Annette Bening A atriz americana Lindsay Lohan, internada, em dezembro, em um centro residencial de tratamento para tratar de seu vício em alcoolismo, desistiu de participar do filme A Woman of No Importance, baseado no romance homônimo de Oscar Wilde, de acordo com a versão online da revista People. "Ela não quer se comprometer com ninguém e com nada neste momento", explicou sua porta-voz, Leslie Sloane. "Se tem uma coisa que ela aprendeu é que suas necessidades devem ficar sempre em primeiro lugar. Atualmente, ela precisa de foco". A porta-voz destacou que Lindsay estava triste por não atuar ao lado de Annette Bening, escalada para A Woman of No Importance, atriz que admira muito. A jovem de 20 anos participa das filmagens de I Know Who Killed Me, filme dirigido por Chris Sivertson que tem ainda no elenco Julia Ormond, Kenya Moore e Spencer Garrett. A atriz faltou nas gravações no início do mês, no entanto, porque teve de ser internada para a remoção de seu apêndice. Dias depois, instalou-se no centro de tratamento Wonderland Center, em Los Angeles. A atriz revelou, em dezembro do ano passado, que estava freqüentando o grupo de auto-ajuda Alcoólicos Anônimos (AA) há um ano e só não tinha falado publicamente sobre isso porque "ninguém tem nada a ver com o assunto". Apesar de diminuir o ritmo de trabalho, Lindsay não deve deixar de participar da divulgação do filme Georgia Rule, de Garry Marshall, em que interpreta a jovem rebelde Rachel. Atuam no longa as atrizes de peso Felicity Huffman e Jane Fonda. Lindsay Lohan nasceu em Nova York e fez sua estréia nas telonas em Operação Cupido (1998). A fama veio, no entanto, depois da atuação em Meninas Malvadas (2004) e Herbie - Meu Fusca Turbinado (2005). Recentemente participou de A Última Noite - o último filme do cineasta Robert Altman, que morreu em novembro de 2006 - e Bobby.