'Lincoln' e 'Os Miseráveis' estão entre favoritos a prêmio nos EUA

Entre os candidatos ao melhor elenco - o prêmio máximo do sindicato - estão também os atores do drama "Argo", sobre os reféns na embaixada norte-americana no Irã, e a comédia britânica "O Exótico Hotel Marigold".

O thriller "A Hora Mais Escura" sobre a caçada dos EUA a Osama bin Laden foi deixado de fora da lista dos melhores, mas Jessica Chastain foi indicada como melhor atriz por sua atuação como uma agente da CIA.

Os prêmios do sindicato dos atores, ou SAG, na sigla em inglês, estão entre os mais aguardados durante a temporada de premiações de Hollywood porque os atores formam um dos maiores grupos na votação dos selecionados para o Oscar.

Como resultado, os indicados do SAG geralmente figuram em destaque nas células de votação dos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que entrega o Oscar, em fevereiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os prêmios do SAG serão entregues em Los Angeles em 27 de janeiro, em uma transmissão ao vivo pelas redes TBS e TNT.

"Lincoln", o filme do diretor Steven Spielberg sobre a luta do presidente dos EUA Abraham Lincoln para abolir a escravidão, resultou em nomeações nesta quarta-feira para o ator Daniel Day-Lewis e os coadjuvantes Sally Field, como sua mulher, e Tommy Lee Jones.

Hugh Jackman foi indicado para melhor ator, enquanto Anne Hathaway foi escolhida por seu papel coadjuvante na adaptação do musical "Os Miseráveis".

Entre os outros atores indicados estão as estrelas da comédia "O Lado Bom da Vida" - Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Robert DeNiro - e John Hawkes e Helen Hunt, pelo filme independente "As Sessões", sobre um homem com deficiência e sua terapeuta sexual.

Uma das maiores surpresas foi "O Exótico Hotel Marigold", a história de um grupo de britânicos idosos que se aposentam e vão para um decrépito hotel indiano. O filme, estrelado por Judi Dench, Tom Wilkinson e Bill Nighy, teve duas indicações - melhor elenco e melhor atriz coadjuvante para Maggie Smith.

Smith também foi indicada na categoria SAG de televisão por seu papel como uma aristocrata sarcástica no drama de época "Downton Abbey".