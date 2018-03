'Lincoln' bate recorde com 13 indicações do Critics Choice

O filme de Spielberg, com Daniel Day-Lewis no papel de Abraham Lincoln e Sally Field como Mary Todd Lincoln, foi indicado nas categorias de melhor filme e melhor diretor. Day-Lewis, Tommy Lee Jones e Sally Field receberam indicações individuais, e uma também pelo conjunto do elenco.

O recorde anterior de indicações para esse prêmio pertencia a "Cisne Negro", de 2011, com 12 menções.

O elogiado "A Hora Mais Escura", thriller de Kathryn Bigelow sobre a operação que matou Osama bin Laden, recebeu cinco indicações.

O Critics Choice é concedido pela Associação de Críticos Cinematográficos das Emissoras, que representa mais de 270 críticos da TV, rádio e internet. Os vencedores serão anunciados em 10 de janeiro na cidade de Santa Monica, na Califórnia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As indicações do Critics Choice aparecem uma semana antes da divulgação dos indicados para os prêmios do Screen Actor's Guild e Globo de Ouro, todos eles possíveis prenúncios para a glória na entrega do Oscar, em fevereiro.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)