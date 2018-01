Lina Wertmüller participa de debate no CCSP O Centro Cultural de São Paulo exibe, de hoje a domingo, mostra de filmes da renomada diretora italiana Lina Wertmüller. Exclusivamente hoje, às 18 horas, a convidada especial participa de um debate. Lina ficou famosa nos anos 70 por realizar filmes em que a política se misturava com a comédia social, como em Pasqualino Sete Belezas e Amor e Anarquia - os dois serão exibidos na mostra. Confira a programação de hoje e amanhã: Hoje 16 horas: Scherzo del destino in agguate dietro I´angolo come un brigante da Strada (Itália, 1983, 105min, cor, versão original em italiano - suporte DVD) Elenco: Ugo Tognazzi, Piera Degli Esposti, Roberto Herlitzka, Renzo Montagnani Sinopse: Político fica trancado em seu carro numa vila em frente à casa de um deputado conservador cuja esposa tem como amante um terrorista foragido. Na tentativa de ajudar o político, a confusão se estabelece. 18 horas: Encontro com Lina Wertmüller 20 horas: Desta Vez Falamos de Homem (Questa volta parliamo di uomini, Itália, 1965, 92min - legendas em português) Elenco: Luciana Paluzzi, Patrizia De Clara, Milena Vukotic, Margaret Lee Sinopse: Quatro episódios, quatro personagens masculinos: um homem do povo, um industrial, um intelectual e um ladrão, numa trama por dinheiro e prestígio. Amanhã 16 horas: Camorra (Camorra/Un complicato intrigo de donne, vicoli e delitti, Itália, 1985, cor, 115min - suporte VHS, legendas em português) Elenco: Ângela Molina, Harvey Keitel, Francisco Rabal Sinopse: Ex-prostituta e um traficante de drogas, ligados sexualmente, se envolvem com a máfia napolitana - a Camorra. 18 horas: Noite de verão, com perfil grego, olhos amendoados e cheiro de manjericão (Notte d´estat, con profilo greco, ochi amandorla e odorI di basilico, Itália, 1986, cor, 101min - suporte DVD, legendas em inglês) Elenco: Mariângela Melato, Michele Plácido, Roberto Herlitzka, Massimo Wertmüller Sinopse: Dona de grupo industrial seqüestra um terrorista e exige bilhões de resgate, para recuperar o que a classe dirigente fora obrigada a entregar aos terroristas nos últimos anos. 20 horas: Em Noite de Lua Cheia (In una notte di chiaro di luna, 1989, Itália, cor, 110min - legendas em português) Elenco: Nastassja Kinski, Rutger Hauer, Dominique Sanda, Faye Dunaway Sinopse: Jornalista entra em conflito consigo mesmo e com os que o cercam ao descobrir que é portador do vírus da Aids. Lina Wertmüller. Centro Cultural de São Paulo. Rua Vergueiro, 1000. Idade recomendada: 16 anos. Retirada de ingressos: uma hora antes de cada sessão. Sala Lima Barreto. Grátis.