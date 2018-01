Liga dos Atores credencia 'Histórias Cruzadas' ao Oscar

"Histórias Cruzadas", que havia recebido quatro indicações -maior número neste ano- levou também os prêmios de melhor atriz (Viola Davis) e melhor atriz coadjuvante (Octavia Spencer). Ambas interpretam empregadas vítimas da discriminação no Mississippi da década de 1960.

Davis agradeceu outra atriz negra, Cicely Tyson, que estava na plateia, por tê-la inspirado durante sua infância. Ela disse que, quando menina, sonhou em se tornar uma estrela, e estimulou outras garotas a também terem essa ambição. "Sonhem grande e sonhem com garra", afirmou.

Em sua fala, diante de um auditório onde despontavam astros como George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie e Meryl Streep, Davis afirmou que ainda hoje a cultura dos Estados Unidos precisa mudar.

"A mancha do racismo e do machismo não é só para as pessoas negras ou as mulheres", afirmou. "É um ônus de todos nós. Todos nós, e nós podemos, absolutamente todos nós podemos inspirar a mudança."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O Artista" levou apenas um prêmio, o de melhor ator em drama para Jean Dujardin, que interpreta um astro decadente do cinema mudo salvo pelo amor.

Dujardin, que derrotou Clooney e Pitt na disputa, parecia realmente surpreso ao erguer a estatueta. Como Davis, ele lembrou que foi uma criança sonhadora, e contou que seus professores o chamavam de "Jean da Lua". "Eu estava sempre sonhando. Percebo agora que nunca parei de sonhar. Muito obrigado a vocês."

Christopher Plummer, de 82 anos, levou o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu papel como um idoso que revela sua homossexualidade, para desgosto da família, no filme "Toda Forma de Amor". O veterano artista agradeceu seus colegas de palco pelo prêmio.

A premiação da Liga dos Atores é atentamente observada porque os atores formam a maioria do eleitorado do Oscar, o principal prêmio da temporada, a ser entregue no dia 26.

"O Artista" era apontado como favorito por ter recebido vários prêmios importantes nas últimas semanas, inclusive o Globo de Ouro e o Escolha dos Críticos.

Com os resultados do domingo, os analistas precisarão recalcular seus palpites para levar em conta "Histórias Cruzadas". "Os Descendentes", também bem cotado ao Oscar, saiu da cerimônia de domingo de mãos abanando.

(Reportagem de Bob Tourtellotte e Piya Sinha-Roy)