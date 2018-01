'Liga da Justiça' decepciona nos EUA com 96 milhões de dólares em sua estreia

Apenas na era moderna dos filmes de super-heróis, uma arrecadação de 96 milhões de dólares num final de semana de estreia pode ser considerado algo menos que impressionante. Mas esta é a situação de Liga da Justiça, da Warner Bros. e da DC.

O grande encontro de heróis, com um enorme orçamento, ficou abaixo da expectativa, que era de conquistar 110 milhões nos cinemas norte-americanos. Além de a estimativa do estúdio não ter sido alcançada, também foi a estreia mais fraca de um filme do universo compartilhado da DC nos cinemas. Tem diso uma montanha-russa para a DC desde Homem de Aço, que estreou a franquia em 2013, combatendo a expectativa alta, críticas mistas e o desafio impossível de competir com o Universo Cinematográfico da Marvel.

Apesar das críticas negativas em 2016, Batman Vs Superman: A Origem da Justiça teve uma estreia de 166 milhões de dólares e conseguiu arrecadar, mundialmente, até o final da sua exibição, 875.3 milhões.

Liga do Justiça chega logo após o bem-recebido Mulher Maravilha, o primeiro filme do universo da DC a conquistar tanto boas críticas como uma boa bilheteria. O novo filme reúne o Batman de Ben Affleck com a Mulher Maravilha de Gal Gadot para lutar contra uma nova ameaça, com a introdução de personafens como o Flash de Ezra Miller, o Aquaman de Jason Momoa e o Cyborg de Ray Fisher.

Liga da Justiça não impressonou os críticos, assim como Batman Vs Superman e Esquadrão Suicida, que ainda conseguiu conquistar 133 milhões de dólares em sua abertura. A Warner Bros., porém, continua otimista em relação ao seu novo lançamento, mesmo com a expectativa baica de uma produção com orçamento estimado entre 250 e 300 milhões de dólares, que não inclui as despesas com marketing.

"Eu realmente tinha expectativas maiores para os três primeiros dias", diz Jeff Goldstein, que cuida da disribuição doméstica da Warner Bros. nos EUA. "Mas este é um grande final de semana de férias e nós temos a oportunidade de termos uma audiência maior." Goldstein também afirmou que ele está motivado por alguns fatores, como a nota B+ do CinemaScore, o fato de as mulheres, que representam 42% da audiência, deram nota A-, e que o público de sábado foi maior que o de sexta. "Claramente há um interesse no filme."

Liga da Justiça conseguiu um faturamento maior fora dos EUA, onde conquistou 185.5 milhões de dólares em 65 mercados, totalizando 281.5 milhões de dólares de faturamento pelo mundo. Um outro filme que realmente teve uma estreia heróica no final de semana foi Extraordinário, adaptação do best-seller de R.J. Palacio com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. O drama familiar estreou em segundo lugar com 27 milhões de dólares de faturamento, enquanto seu orçamento foi de 20 milhões. O filme pode se tornar um sucesso.

"Sempre que você tem a abertura de um grande filme de super-heróis, um filme como Extraordinário pode ficar esquecido. Mas este é um dos destaques da semana", acredita Paul Dergarabedian, um analista da comScore. "Este pode ser um filme de 100 milhões de dólares." Da Disney e da Marvel, Thor: Ragnarok caiu para o terceiro lugar em sua terceira semana, com 21 milhões de dólares, elevando sua arrecadação total nos EUA para 247.4 milhões. Pai em Dose Dupla 2 e Assassinato no Expresso do Oriente, ambos em sua segunda semana em cartaz nos EUA, ficaram em 4º e 5º lugar no final de semana, com 14.8 e 13.8 milhões de dólares, respectivamente.

"O final de semana do dia de Ação de Graças pode ser uma segunda semana perfeita para qualquer filme, incluindo Liga da Justiça", explicou Dergarabedian.