Liam Neeson aparece em première após 5 meses de luto

O ator irlandês Liam Neeson esteve num evento com pessoas famosas pela primeira vez desde que ficou viúvo há cinco meses, mas não respondeu a perguntas sobre a vida pessoal, informou nesta quarta-feira, 12, a imprensa de Nova York.

Neeson, cuja mulher, a atriz Natasha Richardson, morreu em março após um acidente de esqui, foi na terça-feira, 11, à noite a um hotel de Nova York para a première do filme "Five Minutes of Heaven", dirigido pelo alemão Olivier Hirschbiegel e que tem o ator como um dos protagonistas. Neeson cruzou o tapete vermelho e conversou com os jornalistas, aos quais pediu que não fizessem perguntas sobre sua vida pessoal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Nova York, Neeson, de 57 anos e pai duas vezes, conheceu, casou-se e viveu com Natasha na maior parte do tempo em que ambos estiveram juntos. A atriz britânica, de 45 anos e ganhadora de um prêmio "Tony" por sua interpretação de Sally Bowles na versão teatral de "Cabaré", morreu em virtude de um derrame dois depois de sofrer uma queda enquanto tinha aulas de esqui numa estação no Canadá.

Desde a morte da mulher, Neeson, famoso por sua participação em filmes como "A Lista de Schindler", evitou aparecer em público e não compareceu a nenhum evento com celebridades.