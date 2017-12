Leonardo DiCaprio vence o Bafta de melhor ator e 'O Regresso' ganha na categoria filme

LONDRES - O filme O Regresso, do mexicano Alejandro González Iñarritu, foi o grande vencedor da 69ª edição do Bafta, premiação britânica de cinema, ao receber cinco prêmios. Neste domingo, 14, além de vencer como melhor filme e diretor, Leonardo DiCaprio, protagonista de O Regresso, foi premiado como melhor ator. A obra também ganhou as categorias de melhor direção de fotografia (assinada por Emmanuel Lubezki) e de melhor som.

O Regresso estava indicado para melhor filme ao lado de Carol, de Todd Haynes; Ponte dos Espiões, de Steven Spielberg; Spotlight, de Tom McCarthy; e A Grande Aposta, de Adam McKay.

O longa dirigido por Alejandro Iñarritu era um dos favoritos da premiação com oito indicações para o Bafta deste ano. Já Carol e Ponte dos Espiões concorriam, ambos, a nove categorias. Entretanto, o filme de Todd Haynes terminou a cerimônia sem prêmio e a obra de Spielberg venceu apenas o Bafta de ator coadjuvante, concedido a Mark Rylance.

O segundo filme com mais prêmios na cerimônia britânica foi afinal Mad Max: Estrada da Fúria, que levou os Baftas de melhor design de produção, figurino, montagem e maquiagem.

Veja lista dos principais vencedores:

Melhor filme

O regresso

Melhor filme britânico

Brooklin

Melhor ator coadjuvante

Mark Rylance (Ponte dos espiões)

Melhor ator

Leonardo DiCaprio (O regresso)

Melhor atriz

Brie Larson (O quarto de Jack)

Melhor atriz coadjuvante

Kate Winslet (Steve Jobs)

Melhor roteiro adaptado

A grande aposta

Melhor roteiro original

Spotlight - Segredos revelados

Melhor diretor

Alejandro González Iñárritu (O regresso)

Melhor maquiagem:

Mad max: Estrada da fúria

Melhor fotografia:

O regresso

Melhor documentário:

Amy

Melhor trilha original:

Os oito odiados

Melhor edição:

Mad max: Estrada da fúria

Melhor filme de animação:

Divertida mente

Melhor edição de som:

O regresso

Melhores efeitos visuais:

Star wars: O despertar da força

Melhor figurino:

Mad max: Estrada da fúria

Melhor filme em língua estrangeira:

Relatos selvagens